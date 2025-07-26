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Spor

Belçika'da pole pozisyonu Lando Norris'in

Spa-Francorchamps'ta düzenlenecek Belçika Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak. Norris, sezonun 4'üncü, kariyerinin ise 13. pole pozisyonunu kazandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
Belçika'da pole pozisyonu Lando Norris'in
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sine McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, ilk sıradan başlayacak.

Belçika'nın Stavelot kentindeki 7 kilometrelik Spa-Francorchamps pistinde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 40.562 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Lando Norris, F1 kariyerinde bu sezon 4'üncü, toplamda ise 13. kez pole pozisyonu elde etti.

Norris'in 0.085 saniye arkasında aynı takımdan Avustralyalı sürücü Oscar Piastri ikinci, 0.338 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc üçüncü sırayı aldı.

Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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