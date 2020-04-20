20 Nisan 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:33

Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştıran, geçtiğimiz dönemlerde ise uzun yıllar Fenerbahçe'de görev alan Aykut Kocaman'la Royal Antwerp'in ilgilendiği iddia edildi.

Royal Antwerp'te forma giyen milli kaleci Sinan Bolat'tan Aykut Kocaman hakkında açıklama geldi.

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Sinan Bolat, "Aykut Kocaman için Royal Antwerp iddialarını ben de Türkiye basınından takip ettim. Aykut Kocaman hakkında benden fikir alınmadı, böyle bir şey olsa sorarlardı. Aykut Kocaman'la ilgili haberleri Belçika basınında görmedim." dedi.

SİNAN BOLAT, ROYAL ANTWERP İLE SÖZLEŞME UZATACAK MI?



'Royal Antwerp ile sözleşme uzatacak mısın?' sorusuna Sinan, "Koronavirüs salgını nedeniyle önümüzü göremiyoruz. Henüz bu konuda karar vermedim." cevabını verdi.

31 yaşındaki file bekçisi bu sezon Royal Antwerp'te 36 maçta görev aldı ve kalesinde 30 gol gördü.