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Spor

Belenenses, koronavirüs vakaları nedeniyle maça 9 kişi çıkacak

Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Belenenses, 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için Benfica maçına 9 kişi başlayacak.

DHA28 Kasım 2021 Pazar 00:20 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 00:20
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Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanacak karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başlayacak.

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayacak mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkacak olan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer alıyor. Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.

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