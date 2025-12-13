Belgrad derbisinde zafer Partizan'ın

Avrupa Ligi'nin 15. haftasındaki Sırp derbisinde gülen taraf Kızılyıldız'ı 79-76 yenen Partizan oldu.
Belgrad Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 önde bitiren Kızılyıldız, devre arasına da 39-35 üstünlükle gitti.
Üçüncü periyotta da maçın kontrolünü elinde tutan Kızılyıldız, son çeyreğe 60-49 önde geçti.
Maçın son çeyreğinde oyun üstünlüğü ele geçiren ev sahip ekip Partizan, 30 sayı bularak maçtan 79-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmada 25 sayı atan Partizanlı Duane Washington, maçın en skorer oyuncusu oldu.
Kızılyıldız'da Jared Butler ve Jordan Nwora, 20'şer sayıyla oynadı.
Partizan ligde 6. galibiyetini, Kızılyıldız, 6. yenilgisini aldı.