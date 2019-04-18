Belhanda, Fatih Terim'i çıldırttı!

Bundan önce çıktığı 5 derbide gol ve asist yapamadığı gibi geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçının ikinci yarısına çıkmayan Belhanda için camiadan ağır eleştiriler geliyor.

FATİH TERİM'İN BELHANDA TAVRI MERAK EDİLİYOR

Tansiyonu yüksek maçlarda genelde ‘10’ numaranın hakkını veremeyen, hatta gördüğü kırmızı kartlarla takım arkadaşlarını yalnız bırakan Faslı futbolcunun derbinin devre arasında hocasına ‘Sarı kartım var hakem beni atabilir, çıkayım isterseniz’ sözleri Fatih Terim’i kızdırırken, Belhanda’nın bu teklifine yönetimin de bir hayli tepki gösterdiği öğrenildi. Ocak ayında çalışma prensiplerine uymadığı için Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’u kadro dışında bırakan tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in Belhanda tavrı merakla beklenirken, yaşanan gelişmelerin ardından kulüp içerisinden;

'BELHANDA RESMEN KAÇTI'

‘Hoca Serdar ve Eren’i bir kalemde silmişti, hatta Serdar son dakikaya kadar affedilmeyi bile beklemişti. Belhanda’nın devre arasında çıkma isteğine bakılırsa Fatih Terim’in bu oyuncuya da ceza kesmesi gerekir. Rakip 10 kişi kalmış ve mutlak galibiyete ihtiyacımız var, ‘ben kırmızı görürüm çıkayım isterseniz’ sözleri bize göre kabul edilemez. Belhanda bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak? Zaten ilk yarıda sahada yoktu rakip eksikken her şeyini ortaya koyup fark yaratması gerekirken o kaçtı’ tepkilerinin yüksek sesle konuşulduğu ifade edildi.