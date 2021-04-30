30 Nisan 2021 Cuma 18:13 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:13

Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan Younes Belhanda, 2012 yılında Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Montpellier'e geri dönüyor.

Spor Arena'nın aktardığı habere göre, Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, Faslı oyuncuyla üç hafta önce bir araya geldiklerini ve kendisine takımla birlikte idmanlara çıkabileceğini ilettiğini söyledi. Nicollin ayrıca, Belhanda'nın kalan işlerini halletmek için Türkiye'ye gittiğini ve Fransa'ya döndüğünde kulübün sportif direktörü Bruno Carotti ile görüşeceğini ifade etti.

Laurent Nicollin'nin Younes Belhanda açıklaması şu şekilde:

"3 hafta önce birlikteydik. Formunu koruması için bizimle antrenman yapmasını önerdim. Halletmesi gereken işleri için Türkiye'ye döndü. Fransa'ya döndüğünde sportif direktörümüz Bruno Carotti ile temasa geçecek."

Altyapısından yetiştiği Montpellier formasıyla 144 resmi maça çıkan Younes Belhanda, takımına 29 gol ve 19 asistlik katkı sağlamıştı.