İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4753
  • EURO
    8,8554
  • ALTIN
    466.858
  • BIST100
    1102.7
Spor

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da ayrılacaklar listesinde bulunan Belhanda'nın menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi. William D'avila, Belhanda için üç kulüple görüşme halinde olduğunu söyledi.

11 Eylül 2020 Cuma 22:06 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 22:06
ABONE OL

Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada gösterilen isimlerden Younes Belhanda hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan oyuncunun menajeri William D'avila, Belhanda için üç kulüple görüşme halinde olduğunu söyledi.

ARAP YARIMADASI, ALMAN VE FRANSA...

William D'avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi. William D'Avila'nın kastettiği Fransız kulübü'nün Nice olduğu öne sürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.