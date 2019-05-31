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Belhanda kurtaracak

UEFA’nın “Sattığın kadar oyuncu al” kuralını aşmak isteyen Sarı-Kırmızılı kulüp Faslı yıldızı, Suudi takımı Al Ahli’ye 10 milyon euroya satmanın yolunu arıyor.

  • StarSpor
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GALATASARAY, UEFA’nın “Sattığın kadar oyuncu al” sistemi nedeniyle transfere kaynak yaratmak için çareler arıyor. Sarı-Kırmızılılar,başta Belhanda ve Diagne olmak iki yıldızı elden çıkarıp onlardan gelecek parayla kaliteli futbolcuları transfer etmek istiyor. Belhanda’nın müşterisi hazır. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli bu oyuncuyu istiyor.

8 MİLYON €’LUK TEKLİF

Ancak Al Ahli’nin Belhanda için Cim-Bom’a yaptığı teklif 8 milyon euro. Galatasaray ise bu teklifi az buluyor ve Faslı yıldızı 10 milyon euroya Al Ahli’ye vermenin yollarını arıyor. Pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Bu arada menajerini değiştiren Diagne için de 10 milyon euronun üzerinde bonservis parası ödeyecek bir kulüp aranıyor.

AL HİLAL DE İSTİYOR

Younes Belhanda için, Gomis’in satıldığı Al Hilal’in de devrede olduğu ancak Suudi Arabistan ekibinin 7 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtildi. Cim-Bom, Dinamo Kiev’den 9 milyon euroya aldığı Belhanda’yı 10 milyondan aşağı satmama kararında. 29 yaşındaki 10 numara geçen sezon 24 lig maçında 4 gol kaydedip, 9 da asist yaptı.

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