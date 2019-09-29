Belhanda maskeyi çıkarttı, doktorlar hemen uyardı
Geçtiğimiz hafta çenesinden ameliyat olan Belhanda, Fenerbahçe derbisinde maskesini çıkartmak istedi ancak izin alamadı.
Çenesinden ameliyat olan ve çarşamba günü takımla çalışmalara başlayan Belhanda özel maskeyle takımdaki yerini aldı.
Ancak rahat edemeyince 43. dakikada maskeyi çıkardı. Yıldız futbolcu doktorların uyarısıyla ikinci yarıda tekrar maskesini taktı.
Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde Seri'nin yerine Lemina'yı tercih etti.
Yabancı kontenjanına takılan Seri ve Andone ise tribüne çıktı.
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