Belhanda piyangosu
Son haftalarda performansı yükselen Faslı star için Al İttihad’ın 11 milyon euroluk bir teklif hazırladığı öğrenildi. Aslan, haziranda Belhanda’yı satmaya sıcak bakıyor.
- StarSpor
CİM-BOM’DA Belhanda’nı yükselen performansı dikkat çekerken, haziran ayı için transfer iddiaları da güçleniyor. Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ara transfer döneminde Faslı oyuncu için 5.5 milyon euroluk bir teklif yapmış, Terim Belhanda’ya “Sana şimdi ihtiyacım var. Sezon sonunu bekle” diyerek transfere izin vermemişti. Al İttihad’ın haziran dönemi için şimdiden hazırlıklara başladığı ve teklifi de iki katına çıkartarak 11 milyon euro vermeye hazır olduğu öğrenildi. Haziran döneminde takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi’nin de bu teklife sıcak baktığı ve olumlu cevap vereceği ifade ediliyor.
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