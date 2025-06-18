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Spor

Belhanda'dan Olivier Giroud'ya övgü: Onun gibi bir forvete sahip olmak ayrıcalık

Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Younes Belhanda, eski takım arkadaşı Olivier Giroud övgüyle konuştu. İyi forvet olduğu söyleyen Belhanda ' 'Bazıları Dünya Kupası'nda gol atmadığı için onunla alay etti ama Olivier gibi başkalarına alan yaratan bir forvete sahip olmak paha biçilemez' dedi.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Belhanda'dan Olivier Giroud'ya övgü: Onun gibi bir forvete sahip olmak ayrıcalık
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Younes Belhanda, Rothen s'enflamme adlı programda yaptığı açıklamalarda, 2011-2012 sezonunda Montpellier formasıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı eski takım arkadaşı Olivier Giroud hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giroud'nun Fransa Milli Takımı'ndaki katkılarının yıllarca yeterince takdir edilmediğini söyleyen Belhanda, "Bazıları Dünya Kupası'nda gol atmadığı için onunla alay etti ama Olivier gibi başkalarına alan yaratan bir forvete sahip olmak paha biçilemez" dedi.

Belhanda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanatlar ve orta saha oyuncuları gol atabiliyorsa bu onun savunmayı üzerine çekmesindendir. Ayrıca savunma katkısı da çok büyük. Onunla oynamış herkes, 'Ona sahip olduğumuz için şanslıyız' der. Dışarıdan bakanlar sadece rakamlara bakıyor ama gerçek katkıyı sahada onunla olanlar bilir."

Öte yandan Belhanda, Giroud'nun tarzının klasik golcülerden farklı olduğunu ve bu yüzden zaman zaman yanlış anlaşıldığını da vurguladı.

  • Younes Belhanda
  • Olivier Giroud
  • forvet

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