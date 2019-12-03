Belhanda’nın son kredisi de tükendi

Taraftarlara küfür ettikten sonra kadroya giremeyen Faslı oyuncu yaşanan kadro sıkıntılarının ardından Terim tarafından affedilmiş ve forma giymeye başlamıştı. Ancak Belhanda’nın kötü performansını devam ettirmesi ve Trabzon maçında net bir gol poziyonunda pas yerine şut çekmesi bardağı taşırdı. Taraftarlar “Bencil Belhanda devre arası gitsin” kampanyası başlattı.