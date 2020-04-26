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Spor

Belhanda'nın teklifi Galatasaray Yönetimi'ni ikiye böldü

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, maaşında indirime gitmeyi sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etti. İşte bu teklif sarı kırmızılı yönetimi ikiye böldü.

26 Nisan 2020 Pazar 09:43 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 09:43
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Galatasaray'da Belhanda, indirime gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etmişti. Faslı yıldızın, bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici Belhanda'nın yeni sözleşme isteğine soğuk bakarken, bir kısım ise bu talebi olumlu buluyor.

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Takvim'in haberine göre; Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

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Yönetimde bir grubun ise "Koronavirüs etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

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