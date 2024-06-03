İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2024 Pazartesi / 27 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2065
  • EURO
    34,939
  • ALTIN
    2408.66
  • BIST100
    10428.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bellingham, Fenerbahçe'nin paylaşımını beğendi!
Spor

Bellingham, Fenerbahçe'nin paylaşımını beğendi!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki bir paylaşımını beğendi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 09:35 - Güncelleme:
Bellingham, Fenerbahçe'nin paylaşımını beğendi!
ABONE OL

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, sosyal medyada dikkat çeken bir hamlede bulundu.

İngiliz yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ve Mourinho ile ilgili yaptığı paylaşımı beğendi.

NELER OLDU?

Jude Bellingham, Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından annesi ve Mourinho'nun fotoğrafını çekti.

İngiliz yıldız, daha sonra ise bu konuyla ilgili, "Jose Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun' dedi." diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ise Jose Mourinho'nun imza töreni öncesinde Bellingham'ın bu açıklamasını alıntıladı ve, "Sizi çok iyi anlıyoruz Bayan Bellingham. Tüm Fenerbahçeliler bu akşam Kadıköy'de aynı şeyleri hissedecek." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bellingham, sarı-lacivertlilerin bu paylaşımını beğendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.