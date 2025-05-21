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Spor

Bellingham için ameliyat kararı

Bir süredir omuzundaki sakatlıkla sahaya çıkan Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham için ameliyat kararı verildiği öne sürüldü.

Haber Merkezi21 Mayıs 2025 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Bellingham için ameliyat kararı
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Geçen sezonun ortasında omzundan sakatlanan ve 1,5 yıldır sakat şekilde oynayan Jude Bellingham için ameliyat kararı verildi.

Athletic'in haberine göre İngiliz yıldız, haziran ayında oynanacka Dünya Kulüpler Kupası'nın ardından omzundan operasyon geçirecek. İyileşme sürecinin uzun olması nedeniyle Jude Bellingham'ın sezonun ilk birkaç ayında oynaması beklenmiyor.

Geçen sezonun yoğun olması, Avrupa Şampiyonası, UEFA Süper Kupası gibi etkenler nedeniyle Bellingham'ın ameliyatı ertelenmişti. Bu yaz büyük bir turnuva olmadığı için 21 yaşındaki oyuncunun tedavisine karar verildi.

Jude Bellingham son 2 sezonda Real Madrid'de 94 maça çıktı ve 37 gol atarken, 27 asist yaptı. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi, LaLiga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve FIFA Intercontinental Kupası kazandı.

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