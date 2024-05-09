Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Alman devi Borussia Dortmund ile bu kupayı daha önce 14 kez müzesine götürmüş İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da sezonun en önemli karşılaşması niteliğini taşıyan maçtan önce iki kulüp arasındaki ilginç bir anlaşma detayı ortaya çıktı. Real Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dortmund'da yıldızı parlayan genç orta saha Jude Bellingham'ı 103 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bellingham'ın transferinde iki kulüp arasında yapılan anlaşmada ilginç bir detay olduğu iddia edildi. Alman ekibinin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bonus olarak kasasına 25 milyon euro gireceği belirtildi. Sarı siyahlılar, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kendisi kazanması halinde ise UEFA'dan 20 milyon euro kazanacak.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, finalde Real Madrid'e kaybetse dahi galip gelmesi halinde kazanacağı miktardan 5 milyon euro daha fazlasını kasasına koyacak.

Real Madrid ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanacak.