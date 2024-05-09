İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2502
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2432.66
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bellingham'ın sözleşmesindeki ilginç detay! Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, kaybediyor
Spor

Bellingham'ın sözleşmesindeki ilginç detay! Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, kaybediyor

Jude Bellingham, sezon başında Borussia Dortmund'dan ayrılarak Real Madrid'e transfer olmuştu. İngiliz yıldızın sözleşmesiyle alakalı ilginç bir detay ortaya atıldı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 23:00 - Güncelleme:
Bellingham'ın sözleşmesindeki ilginç detay! Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, kaybediyor
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Alman devi Borussia Dortmund ile bu kupayı daha önce 14 kez müzesine götürmüş İspanyol ekibi Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da sezonun en önemli karşılaşması niteliğini taşıyan maçtan önce iki kulüp arasındaki ilginç bir anlaşma detayı ortaya çıktı. Real Madrid, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dortmund'da yıldızı parlayan genç orta saha Jude Bellingham'ı 103 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

DORTMUND KAZANIRSA 5 MİLYON EURO ZARARDA

Bellingham'ın transferinde iki kulüp arasında yapılan anlaşmada ilginç bir detay olduğu iddia edildi. Alman ekibinin, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde bonus olarak kasasına 25 milyon euro gireceği belirtildi. Sarı siyahlılar, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kendisi kazanması halinde ise UEFA'dan 20 milyon euro kazanacak.

Bu sonuçla Borussia Dortmund, finalde Real Madrid'e kaybetse dahi galip gelmesi halinde kazanacağı miktardan 5 milyon euro daha fazlasını kasasına koyacak.

Real Madrid ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.