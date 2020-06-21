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Spor

Bellona Kayseri İngiliz forvet Mikiah Herbert Harrigan ile annlaştı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz forvet oyuncusu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaştı.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 15:33 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:33
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, İngiliz oyuncu Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşmaya vardı.

1998 doğumlu olan ve Women NBA takımlarından Minnesota Lynx ve South Carolina Gamecocks takımlarında oynayan İngiliz oyuncu Mikiah Herbert Harrigan, yeni sezonda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Mikiah Herbert Harrigan 1,88 cm boyunda ve forvet mevkiinde oynuyor. 

Bellona Kayseri Basketbol takımının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada "Hoş Geldin Mikiah Herbert Harrigan. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son South Carolina Gamecocks forması giyen Mikiah Herbert Harrigan ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" denildi.

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