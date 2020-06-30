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Spor

Bellona Kayseri'den 10 transfer

Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesinde 10 yeni sözleşme yaptı.

IHA30 Haziran 2020 Salı 09:32 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 09:32
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon öncesinde 1 coach, 4’ü yabancı olmak üzere 10 sözleşme yaptı.

İlk olarak coach Ayhan Avcı ile anlaşan sarı kırmızılı yönetim, 4’ü yabancı oyuncu olmak üzere toplam 9 oyuncu ile yeni sezon için anlaştı. Bellona Kayseri basketbol takımı dış transferde Tyasha Harris, Kylee Shook, Jacki Gemelos, Mikiah Herbert Harrigan, Esra Ural Topuz, Melis Gülcan ve Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşma yaparken iç transferde ise Ayşegül Günay Aladağ ve Gülse Uğur ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı.

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