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Ben Arfa’ya Yanal freni

Fener’in anlaşmaya vardığı ileri sürülen Fransız futbolcu için Ersun Hoca, yönetime olumsuz rapor verince bu transfer de askıya alındı.

  • StarSpor
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KANARYA’NIN son günlerde anlaşmaya vardığı isimler arasında gösterilen Hatem Ben Arfa’da sürpriz gelişme. Sarı-Lacivertliler’in Fransız oyuncunun transferini askıya aldıkları öğrenildi. Yönetimin anlaşmaya vardığı ve her an İstanbul’a getireceği yönünde haberler çıkan yıldız futbolcu için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın olumsuz rapor verdiği kaydedildi. Yanal, 10 numara mevkisinde ve kanatlarda görev yapan oyuncunun şu anda uygulamakta oldukları sisteme uygun olmayacağını belirterek, yönetimden başka bir isime yönelmesini istedi. Fenerbahçe yönetimi de bunun üzerine Ben Arfa’nın menajeri ile irtibata geçerek, transfer görüşmelerini durdurduklarını bildirdiler.

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