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Spor

Ben Davies: Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunun farkındayız

EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Galler'de futbolculardan Ben Davies, karşılaşma öncesi demeçlerde bulundu. Deneyimli savunmacı konuşmasında Türkiye'nin çok etkili bir takım olduğuna değinirken, 'Ancak önümüz hala açık, hala şansımız var. İyi oynamamız gerektiğinin de farkındayız.' ifadelerini kullandı.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 20:10 - Güncelleme:
Ben Davies: Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunun farkındayız
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Galler Milli Takımı oyuncusu Ben Davies, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Galler'in deneyimli savunma oyuncusu Ben Davies, gruptan çıkma şanslarının zor olduğunu ancak son dakikaya kadar bunun için mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'de oynanan ilk maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki futbolcu, "Yazın Türkiye'de oynanan maçta yoktum ama maçı evimde izledim, o maçtaki Türkiye gerçekten topa çok fazla sahip olan bir takımdı, oldukça kaliteli ve etkili oyunculara sahiptiler. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bize çok fazla baskı uyguladılar ve bunu tüm oyun boyunca gösterdiler. Belirli bölümlerde çok önemli şanslar elde ettik, gol atma şansımız da oldu ama değerlendiremedik. Türkiye bize çok baskı kurdu. Yarın akşam için de çok zor bir maç olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Şu an bulunduğumuz zor durumun farkındayız." diyen Ben Davies, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yarın akşam kazanmamız gereken bir maç olduğunun ve Türkiye'nin ne kadar güçlü bir rakip olduğunun da farkındayız. Ancak önümüz hala açık, hala şansımız var. İyi oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Türkiye'nin hem deplasman maçlarında hem de evinde çok iyi oynayan bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın akşam da aynı tutkuyla devam etmeli ve oynamalıyız çünkü diğer takımlara bağlı olsa da hala gruptan çıkma şansımız devam ediyor."

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