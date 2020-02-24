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Spor

'Ben olsam akşam yatarken...'

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Kadıköy geleneğine son verdiği maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

24 Şubat 2020 Pazartesi09:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:40

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Kadıköy geleneğine son verdiği maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Onyekuru'nun performansını değerlendiren Dilmen, "Onyekuru ile benzer özelliğimiz var. Ben daha iyi futbolcuydum tabii. Ben Onyekuru olsam akşam yatarken, bu Fenerbahçe takımı orta sahaya kadar çıkarsa ben bunları mahvederim. Fatih Hoca da orta sahaya kadar çıkarlarsa atın arkaya Onyekuru gider der" dedi.

Onyekuru'nun Galatasaray açısından büyük bir güç olduğunun altını çizen Dilmen,"Fatih Terim, benim en büyük silahım Onyekuru dedi. Onyekuru da dakika 2'de karşı karşıya, dakika 90+8'de karşı karşıya kaldı. 4 kez karşı karşıya geldi Altay'la 1'ini yaptı" şeklinde konuştu.

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"Maçın hikayesi biraz uzun. Bu derslik bir olay. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım gittikten sonra Ali Koç gelirken çok büyük vizyon misyon dedik, dediler. O günden bu güne çok kısa bir süre geçmesine rağmen olay öyle boyutlara geldi ki F.Bahçe başkanı Federasyon, hakemler vs. işler yaparak Fenerbahçe'yi bu hale düşürdüler. Onyekuru yalnız koşmayıp akıllı olsa 6-1 olacak maçtı bu."

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