Ben Rienstra Kayserispor'da
Kayserispor, Hollanda'nın Heerenveen takımından Ben Rienstra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ben Rienstra transferini resmi olarak açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Kayserisporumuz Hollanda'nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkanvekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal'ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü"
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