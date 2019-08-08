Ben Rienstra Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ben Rienstra transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Kayserisporumuz Hollanda'nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkanvekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal'ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü"