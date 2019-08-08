29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4585
  • 6,1328
  • 261.806
  • 98666.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ben Rienstra Kayserispor'da

Kayserispor, Hollanda'nın Heerenveen takımından Ben Rienstra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Ben Rienstra transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Kayserisporumuz Hollanda'nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkanvekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal'ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü"

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem hayata geçiyor

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Belediye Başkanı dehşeti anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Denizli'deki şiddetli deprem sonrası uzmanlar uyardı!

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başladı

Terör mevzileri böyle görüntülendi

Terör mevzileri böyle görüntülendi

TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi

TSK'ya 3 yeni Modüler Üs Bölgesi
 

POPÜLER HABERLER

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk, İşte en güncel ikinci el fiyatları

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk, İşte en güncel ikinci el fiyatları

Dünyaca ünlü antranör İngilizceyi o diziden öğrenmiş

Dünyaca ünlü antranör İngilizceyi o diziden öğrenmiş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA