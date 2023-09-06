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Spor

Ben Shelton ile Karolina Muchova, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Ben Shelton ve tek kadınlarda Karolina Muchova yarı finale kaldı.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Ben Shelton ile Karolina Muchova, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi
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New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün akşam seansı, çeyrek final maçlarıyla tamamlandı.

ABD'li tenisçileri karşı karşıya getiren tek erkekler mücadelesinde, dünya 47 numarası Ben Shelton, 10 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yu 6-2, 3-6, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek sürpriz çıkışını sürdürdü ve yarı finalde dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ile eşleşti.

Tek kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Karolina Muchova, Rumen Sorana Cirstea'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek son dört tenisçi arasına kaldı. Çek tenisçi, yarı finalde 6 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'un rakibi oldu.

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