Spor

''Bence onları yalnız bıraktık'' Pep Guardiola'dan Filistin için özeleştiri

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, katil İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, 'Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep onların ‘Neredesiniz? Gelin bize yardım edin' dediğini hayal ediyorum. Ve şu ana kadar, şimdi bile bunu yapmadık onları yalnız bıraktık.' ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2026 Cuma 01:35
''Bence onları yalnız bıraktık'' Pep Guardiola'dan Filistin için özeleştiri
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin dünyaca ünlü İspanyol menajeri Pep Guardiola, Filistin ve Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. "Onları yalnız bıraktık" özeleştirisinde bulunan Guardiola, "Bugün Filistin ile birlikte tüm haklı davaların yanındayız." dedi.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları:

"Biz ezilenlerin yanındayız. Bugün Filistin'in yanındayız ama sadece Filistin'in değil, tüm haklı davaların yanındayız. Bu Filistin için ve insanlık için bir duruştur. Tıpkı 1938'de Barcelona bombalandığında olduğu gibi, bugün de Londra ve Paris'te olduğu gibi dünyanın önünde duruyor ve en zayıf olanların yanında olduğumuzu açıkça gösteriyoruz. Enkazın arasında 'Annem nerede?' diye yalvararak kendini kaydeden bir çocuk gördüm ve hala ne olduğunu bilmiyor. Ve şunu düşünüyorum, çocuklar ne düşünüyor olmalı? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep onların 'Neredesiniz? Gelin bize yardım edin' dediğini hayal ediyorum. Ve şu ana kadar, şimdi bile bunu yapmadık onları yalnız bıraktık."

