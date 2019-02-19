Benfica - Galatasaray maçını Ovidiu Hategan yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Benfica - Galatasaray maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında oynanacak Benfica - Galatasaray maçının hakemi belli oldu.
Benfica maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
Romanyalı hakem, kariyerinde ilk kez bir Galatasaray maçında düdük çalacak.
(Sporx)
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