Spor

Benfica, Antony için masada

Portekiz ekibi Benfica, Brezilyalı futbolcu Antony'nin transferi için oyuncunun kulübü Manchester United'a teklifte bulundu.

Haber Merkezi7 Ağustos 2025 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
Benfica, Antony için masada
ABONE OL

Portekiz temsilcisi Benfica, Manchester United'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Antony için kiralama teklifinde bulundu.

Portekiz basınının haberine göre, Benfica oyuncu için resmi temaslarda bulunurken, İngiliz kulübü oyuncuyu kiralamaktan ziyade bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.

40 MİLYON EURO

Manchester United, 25 yaşındaki Antony için yaklaşık 40 milyon euro talep ediyor. MaisFutebol'un aktardığına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan Antony'nin gönlünde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Real Betis'e dönmek yatıyor. La Liga ekibi de oyuncuya ilgi gösteriyor ancak Manchester United'ın yüksek mali beklentileri transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Antony'nin geleceğiyle ilgili kararın, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin sonucuna göre netleşmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
