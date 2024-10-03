Benfica, Atletico Madrid'i Kerem ve Orkun'la yıktı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçı Benfica 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇUYOR

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle şu ana kadar çıktığı 5 maçta da gol katkısı verdi. Santa Clara, Kızılyıldız, Gil Vicente ve Atletico Madrid maçlarında ağları sarsan Kerem, Boavista maçında ise 2 asist yaptı.

ORKUN&KEREM 11'DE BAŞLADI

11'de başlayan iki milli oyuncumuzdan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada kenara geldi. Orkun Kökçü ise 86 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Atletico Madrid ise Leipzig galibiyeti sonrası yara aldı.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Atletico, Lille ile karşılaşacak. Benfica ise Feyenoord ile mücadele edecek.