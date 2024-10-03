İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2024 Perşembe / 30 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2251
  • EURO
    37,9369
  • ALTIN
    2925.43
  • BIST100
    9012.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica, Atletico Madrid'i Kerem ve Orkun'la yıktı
Spor

Benfica, Atletico Madrid'i Kerem ve Orkun'la yıktı

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü karşılaşmada gol atmayı başardı.

3 Ekim 2024 Perşembe 00:14 - Güncelleme:
Benfica, Atletico Madrid'i Kerem ve Orkun'la yıktı
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçı Benfica 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU UÇUYOR

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle şu ana kadar çıktığı 5 maçta da gol katkısı verdi. Santa Clara, Kızılyıldız, Gil Vicente ve Atletico Madrid maçlarında ağları sarsan Kerem, Boavista maçında ise 2 asist yaptı.

ORKUN&KEREM 11'DE BAŞLADI

11'de başlayan iki milli oyuncumuzdan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada kenara geldi. Orkun Kökçü ise 86 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. Atletico Madrid ise Leipzig galibiyeti sonrası yara aldı.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında Atletico, Lille ile karşılaşacak. Benfica ise Feyenoord ile mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.