Benfica başkan adayından Bernardo Silva hamlesi

Benfica başkan adayı Joao Noronha Lopes, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile "uzun süredir" altyapısından yetiştiği kulübe geri dönmesi konusunda görüştüğünü doğruladı. Kasım ayında yapılacak kritik seçim öncesi düzenlenen bir tartışma programında konuşan Lopes, seçilmesi hâlinde Portekizli oyuncuyu yeniden Lizbon'a getirme sözünü bir kez daha yineledi.

Benfica başkanlık yarışında yeni bir gelişme yaşandı: Noronha Lopes, seçilmesi hâlinde Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'yı yeniden takıma kazandırma vaadini bir kez daha vurguladı. 54 yaşındaki iş insanı, Perşembe günü televizyonda yayınlanan tartışma programında, Portekizli orta saha oyuncusuyla "uzun süredir doğrudan temas hâlinde olduğunu" doğruladı. Bu açıklama, Rui Costa'nın ilk tur oylamasını az bir farkla önde tamamlamasının ardından geldi.

Hiçbir aday çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tur seçim 8 Kasım'da yapılacak. Benfica altyapısında yetişen ve 2014'te Monaco'ya transfer olmadan önce yalnızca üç kez A takımla sahaya çıkan Silva, kulübün "elinden kaçan büyük yeteneklerinden biri" olarak görülüyor.

Pep Guardiola yönetiminde İngiltere'de kazandığı sayısız Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferine rağmen, kariyerini Estadio da Luz'da noktalama fikri Silva'nın hep kalbine yakın oldu. Noronha Lopes, orta sahadaki yıldızın dönüşünü kampanyasının merkezine koyarak bunun kulüp için "yeni bir dönemin simgesi" olacağını söyledi.

Lopes, Perşembe günkü tartışmada da aynı kararlılıkla konuştu: "Onu gerçekten geri getirmek istiyorum," dedi (SAPO Portugal aracılığıyla). "Uzun süredir onunla konuşuyorum. Kampanyanın başında söylediğimi tekrar ediyorum: Ben başkan olursam, Bernardo geri dönecek. Bir takvim belirlemiyorum. Ona büyük saygı duyuyorum; o gerçek bir Benfica'lı."