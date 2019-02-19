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Benfica, Bruno Lage'nin sözleşmesini uzattı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, geçici olarak takımın başında yer alan Bruno Lage ile devam etme kararı aldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, teknik direktörlük koltuğu için kararını verdi.

Benfica, B Takımı'ndan geçici olarak takımın başına getirilen Bruno Lage ile A Takım için 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

42 yaşındaki teknik direktör, Benfica ile çıktığı 9 maçta 8 galibiyet alarak dikkat çekmişti.

(Sporx)

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