Benfica, Bruno Lage'nin sözleşmesini uzattı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, geçici olarak takımın başında yer alan Bruno Lage ile devam etme kararı aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica, teknik direktörlük koltuğu için kararını verdi.
Benfica, B Takımı'ndan geçici olarak takımın başına getirilen Bruno Lage ile A Takım için 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.
42 yaşındaki teknik direktör, Benfica ile çıktığı 9 maçta 8 galibiyet alarak dikkat çekmişti.
(Sporx)
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