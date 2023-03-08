Benfica, Club Brugge engelini aşarak çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Portekiz devi Benfica, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 5-1 kazandı, toplamda ise 7-1'lik skora ulaşarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

38. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçen Benfica, 45+2'de Goncalo Ramos ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Portekiz ekibi, 57'de bir kez daha Goncalo Ramos ile farkı üçe çıkardı. 71'de Joao Mario'nun penaltısı ve 77'de David Neres'le skor 5-0'a yükseldi. 87'de Meijer'in golü ise maçın skorunu belirledi.

Bu skorla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran ilk ekip Benfica oldu.