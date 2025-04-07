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Spor

Benfica deplasmanda dört köşe

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile karşılaştı. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 4-1 kazandı.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 01:00 - Güncelleme:
Benfica deplasmanda dört köşe
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Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile karşılaştı. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 4-1 kazandı.

Benfica 1. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle 1-0 öne geçti. Perdeyi erken açan Vangelis Pavlidis 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarıdaki gollerin sahibi Vangelis Pavlidis, 69. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Samu Aghehowa 81. dakikada kaydettiği gol, farkı 2'ye indirdi. 90+4. dakikada Nicolas Otamendi'nin golü maçın skorunu belirledi.

Benfica ligde arka arkaya dokuzuncu galibiyetini alırken Porto son dört lig maçında ikinci kez kaybetti.

Bu sonucun ardından Porto 68 puana yükselirken Toulouse 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Porto, deplasmanda Casa Pia'nın konuğu olacak. Benfica ise gelecek hafta ligde sahasında Arouca'yı ağırlayacak.

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