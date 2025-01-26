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Spor

Benfica deplasmanda kayıp

Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica, Joao Pereira'nın ekibi Casa Pia'ya 3-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Benfica deplasmanda kayıp
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Portekiz Ligi'nin 19. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica, Joao Pereira'nın ekibi Casa Pia'ya 3-1 mağlup oldu.

Municipal de Rio Maior Stadı'nda oynanan maçın ilk golünü Benfica adına 14. dakikada penaltıdan Angel Di Maria kaydetti

Ev sahibi Casa Pia'nın gollerini ise 32. dakikada Cassiano, 60. dakikada Nuno Moreira ve 90+4'te Jeremy Livolant kaydetti.

Benfica'da Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Casa Pia puanını 30 yaptı. Benfica, 41 puanda kaldı.

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