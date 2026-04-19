  • Benfica derbide kazandı: Sporting Lizbon son dakikada yıkıldı!
Benfica, deplasmanda Sporting Lizbon'u 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Benfica namağlup unvanını korurken, Sporting zirvenin 5 puan gerisine düştü.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 22:33
Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan Lizbon derbisini konuk ekip Benfica 2-1 kazandı.

Sporting Lizbon, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Benfica ise 27. dakikada Andreas Scheljederup'un penaltı golüyle öne geçti.

Sporting Lizbon, 72. dakikada Hidemasa Morita'nın golüyle eşitliği sağladı.

Rafa Silva, 90+3'te attığı golle derbiyi Benfica'ya kazandırdı.

BENFICA HALA NAMAĞLUP

Ligde namağlup ünvanını koruyan Benfica, bitime 4 hafta kala 72 puanla ikinci sıraya yükseldi.

SPORTING, 5 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Sporting Lizbon ise 70 puanla 3. sıraya indi ve lider Porto'nun 5 puan gerisinde kaldı.

PORTEKİZ'DE GELECEK HAFTA

Benfica, gelecek hafta Moreirense'yi konuk edecek. Sporting Lizbon ise AFS le karşılaşacak.

