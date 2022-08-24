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Spor

Benfica, Dinamo Kiev'i rahat yenerek gruplara adını yazdırdı

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek gruplara adını yazdırdı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Benfica, sahasında Dinamo Kiev'i ağırladı.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Benfica, toplamda 5-0'a ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Benfica, 27. dakikada Otamendi, 40. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada David Neres'le ilk yarıda rakibinin fişini çekti. Fenerbahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalan Dinamo Kiev, böylelikle gol atamadan elendi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakibi çekilecek kura çekiminde belli olacak.

Gruplara adını yazdıran diğer takımlar ise Viktoria Plzen ve Maccabi Haifa oldu.

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