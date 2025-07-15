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Spor

Benfica, Enzo Barrenechea transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Portekiz ekibi Benfica, Premier Ligi takımı Aston Villa forması giyen Enzo Barrenechea'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 17:17 - Güncelleme:
Benfica, Enzo Barrenechea transferini bitiriyor
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Portekiz ekibi Benfica'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Benfica, Aston Villa'da top koşturan Enzo Barrenechea'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Benfica ve Aston Villa, Enzo için 15 milyon euro karşılığında anlaştılar. Final işlemlerinin yapılması bekleniyor.

Enzo ve Benfica arasında da 5 yıllık bir sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Oyuncu geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçirmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Valencia forması ile Enzo 33 maça çıktı ve takımına 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

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