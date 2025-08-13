UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Benfica, sahasında Nice ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup attı.

Nice karşısında ilk maçı da deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Benfica, bu turda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk maçı sahasında (20 Ağustos), rövanşı ise deplasmanda (27 Ağustos) oynayacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Nice karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Kerem, 3. turda süre aldığı için transfer olması durumunda Fenerbahçe ile play-off'ta oynamayacak.