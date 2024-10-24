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Spor

Benfica evinde kayıp! Kerem'in golü de yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Benfica'nın tek golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

24 Ekim 2024 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
Benfica evinde kayıp! Kerem'in golü de yetmedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Benfica, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 3-1'lik skorla Feyenoord oldu.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ayase Ueda ile 33 ve 90. dakikalarda Antoni Milambo kaydetti. Benfica'nın tek golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem, 66. dakikada fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla Devler Ligi'nde 3. golünü attı.

Benfica'da Kerem 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 72. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Benfica, 6 puanda kaldı. Feyenoord, 6 puana yükseldi.

Benfica, Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Salzburg ile karşı karşıya gelecek.

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