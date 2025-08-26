İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı
Spor

Benfica, Fenerbahçe maçına hazır

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Benfica maçın hazırlıklarını tamamladı.

26 Ağustos 2025 Salı 14:41
Benfica, Fenerbahçe maçına hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Portekiz ekibi Benfica, hazırlıklarını tamamladı.

Benfica Campus'te teknik direktör Bruno Lage yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünü basın mensupları takip etti. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular top kapma çalışmasıyla antrenmana devam ederken, daha sonra istasyon koşuları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Benfica-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 22.00'de Estadio de Luz'da oynanacak.

