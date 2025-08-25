İSTANBUL 28°C / 19°C
Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Benfica karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:16
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak. Bu mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de David Smajc olacak.

Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da da Dragoslav Peric yer alacak.

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmişti.

