Benfica-Fenerbahçe maçının hakemi Slavko Vincic

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olacak. Bu mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi de David Smajc olacak.

Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da da Dragoslav Peric yer alacak.

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetmişti.