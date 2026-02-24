İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8738
  • EURO
    51,7698
  • ALTIN
    7370.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica, Gianluca Prestianni'ye verilen cezaya itiraz edecek
Spor

Benfica, Gianluca Prestianni'ye verilen cezaya itiraz edecek

Benfica, Gianluca Prestianni'ye verilen bir maçlık cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Portekiz ekibi kararın rövanş maçı öncesi oyuncudan mahrum bırakılmasına tepki gösterdi.

AA24 Şubat 2026 Salı 00:33 - Güncelleme:
Benfica, Gianluca Prestianni'ye verilen cezaya itiraz edecek
ABONE OL

Portekiz'in Benfica ekibi, UEFA'nın Gianluca Prestianni'ye verdiği bir maç oynamama cezasına itiraz edeceğini duyurdu.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, soruşturma devam ederken oyuncudan mahrum kalmaktan üzüntü duymakta ve UEFA'nın kararına itiraz edecektir; ancak söz konusu sürelerin Şampiyonlar Ligi play-off'unun ikinci ayağı üzerinde pratik bir etkisi olması beklenmemektedir." denildi.

UEFA bugün yaptığı duyuruda, Arjantinli futbolcu Prestianni'nin, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağındaki Real Madrid maçında rakip takım oyuncusuna "ayrımcı" davranışta bulunduğu gerekçesiyle, bu cezaya çarptırıldığını belirtmişti.

İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, maçın hakemine Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

  • Benfica
  • Gianluca Prestianni
  • maç cezası itirazı

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.