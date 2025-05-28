Benfica hakemlik standartlarını, VAR uygulamalarını eleştirdi

Portekiz sezonunun tamamlanmasının ardından Benfica, yayınladığı resmi açıklamada hakemlik standartlarını, VAR uygulamalarını ve futbol otoritelerinin tutumunu ağır şekilde eleştirdi. Primeira Liga'nın son haftaları ve Portekiz Kupası finalinde yaşanan tartışmalı kararların, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılımını engellediği savunuldu.

Benfica, Portekiz Kupası finalinde görev yapan hakemler Luís Godinho, Tiago Martins ve ekibi hakkında disiplin şikayetinde bulundu. Ayrıca Sporting oyuncuları Matheus Reis ve Maxi Araújo'nun, Andrea Belotti'ye yönelik agresif davranışları için de işlem yapılması istendi.

Kulüp, VAR ve hakemler arasındaki iletişim kayıtlarının açıklanmasını, VAR protokollerinin ihlali nedeniyle FIFA, UEFA ve IFAB'a başvurulmasını talep etti. Yeni Hakem Kurulu'ndan reform planı içeren kamuoyu açıklaması isteyen Benfica, yayın haklarıyla ilgili çalışmalara katılımını askıya aldı.

Son olarak, Portekiz Milli Takımı'nın Benfica'nın stadyumunda maç yapmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Benfica, sezonu ligde ikinci sırada tamamlarken Portekiz Kupası finalinde Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu.