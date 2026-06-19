Benfica, Icardi için fırsat kolluyor!

Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamazken, Arjantinli yıldız için Avrupa'dan sürpriz bir talip ortaya çıktı.

BENFICA TAKİBE ALDI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Benfica, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip etmeye başladı.

RESMİ ADIMLAR ATILABİLİR

Portekiz ekibinin, hücum hattında yaşanabilecek olası bir ayrılık durumunda tecrübeli golcü için resmi adımlar atabileceği belirtildi.

GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA

Galatasaray yönetimi ile Icardi cephesi arasındaki kontrat görüşmeleri bir süredir devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuya bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülmüştü.

Ancak Icardi tarafının yıllık en az 7 milyon euro maaş talebinde bulunduğu, ayrıca belirli sayıda maçta oynama garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği ifade edilmişti.

BENFICA FIRSAT KOLLUYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerde henüz ortak nokta bulunamazken, Benfica'nın devreye girmesi sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Haberde, Portekiz temsilcisinin şu aşamada bir yoklama yaptığı ancak hücum hattında önemli bir oyuncunun ayrılması halinde Icardi transferi için girişimlerini hızlandırabileceği aktarıldı. Benfica'nın önümüzdeki günlerde konuyu daha ciddi şekilde değerlendirmesi bekleniyor.

Alfredo Pedulla'nın haberinde, Galatasaray ile sözleşme yenilenememesi halinde Icardi'nin transfer piyasasında dikkat çeken isimlerden biri olacağı vurgulandı. Arjantinli yıldızla daha önce ocak ayında Juventus'un da ilgilendiği ancak görüşmelerin ileri aşamaya taşınmadığı hatırlatıldı.