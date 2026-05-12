Benfica ile Braga yenişemedi

Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında Benfica ile Braga, Da Luz Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi 46. dakikada Rafa Silva açarak Benfica'yı öne geçirdi. Braga, bu gole yalnızca 2 dakika sonra 48. dakikada Pau Víctor ile yanıt verdi.

Konuk ekip Braga, 88. dakikada Gorby Jean-Baptiste'nin golüyle 2-1 öne geçerken, Benfica 90+5. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis'nin attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Puanını ise 77 yaptı ve son haftaya 3. sırada girdi. Braga ise 58 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

Braga formasıyla maça ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligin son haftasında Benfica deplasmanda Estoril ile karşılaşacak. Braga ise sahasında Estrela da Amadora'yı ağırlayacak.