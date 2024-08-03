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Spor

Benfica, Joao Felix'ten çekildi!

Benfica Başkanı Rui Costa, Atletico Madrid'de forma giyen eski oyuncuları Joao Felix'i kadrolarına katmak istediklerini fakat ekonomik olarak bunun mümkün olmadığını söyledi.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Benfica, Joao Felix'ten çekildi!
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Benfica Başkanı Rui Costa, Atletico Madrid'de forma giyen eski oyuncuları Joao Felix ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rui Costa, "Benfica'nın, Atletico Madrid'in istediği ücreti ödemesi mümkün değil. Felix'i geri getirmek isteriz ama bu bizim için mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'de kadroda düşünülmeyen Joao Felix ile İngiltere'den Aston Villa da ilgileniyor. Portekizli futbolcu, geçen sezonu da kiralık olarak Barcelona'da geçirmişti.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Felix'in Atletico Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

ATLETICO PERFORMANSI

Atletico Madrid, 24 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Benfica'dan 127 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Atletico Madrid'de beklentileri tam olarak karşılayamayan ve teknik direktör Diego Simeone ile de sorun yaşayan Felix, İspanyol ekibinde çıktığı 131 maçta 34 gol attı ve 18 asist yaptı.

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