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Spor

Benfica kariyerine fırtına gibi başlamıştı! Kerem Aktürkoğlu 59 gündür gol orucunda

Portekiz Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Estrela ile karşılaşan Benfica rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Benfica kariyerine harika bir başlangıç yapan ancak son dönemde sessiz kalan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçta talihsiz bir an yaşadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
Benfica kariyerine fırtına gibi başlamıştı! Kerem Aktürkoğlu 59 gündür gol orucunda
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Benfica'nın Estrela ile oynadığı karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Son golünü 7 Aralık 2024'te atan Kerem Aktürkoğlu, Estrela maçında talihsiz bir an yaşadı.

45+1. dakikada rakip stoperlerin hatalı geri pasında araya giren ve kalecinin üstünden topu aşırtan Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevinci yaşamasına direk izin vermedi.

Gol orucunu bozmaya çok yaklaşan milli futbolcu, karşılaşmayı gol ya da asist katkısı veremeden tamamladı.

Benfica'ya Estrela karşısında galibiyeti getiren golleri Otamendi, Drame(k.k) ve Pavlidis kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 28 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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