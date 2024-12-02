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Spor

Benfica kazandı ve zirve takibini sürdürdü

Portekiz Ligi 12. hafta maçında Benfica, deplasmanda Arouca ile karşılaştı. Arouca ev sahipliğinde oynanan maçı Befica 2-0 kazandı.

2 Aralık 2024 Pazartesi 00:43 - Güncelleme:
Benfica kazandı ve zirve takibini sürdürdü
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Portekiz Ligi 12. hafta maçında Benfica, deplasmanda Arouca ile karşılaştı. Arouca ev sahipliğinde oynanan maçı Befica 2-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Fontan kendi kalesine attı. 71. dakikada ise Di Maria kaydetti.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, 63. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Benfica galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Arouca'nın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Benfica puanını 28'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Arouca ise 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Guimaraes ile karşılaşacak. Arouca ise Estrela'ya konuk olacak.

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