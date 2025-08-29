İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Benfica mağlubiyeti sonrası kaos! ''Jose Mourinho kovulmak istiyor''

16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hayalini kuran Fenerbahçe, play-off rövanşında Benfica'ya boyun eğdi. Maç öncesi ve sonrası açıklamaları dünya basınında gündem olan Jose Mourinho, İtalya basınına göre kulübü suçlayarak kendini koruma çabası gösteriyor.

29 Ağustos 2025 Cuma 08:22
Benfica mağlubiyeti sonrası kaos! ''Jose Mourinho kovulmak istiyor''
16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hayali kuran ancak Play-Off rövanşında Kerem'in attığı golle Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de kaos yaşanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hem maç önü hem maç sonu yaptığı açıklamalar dünya basınında da haberlere konu oldu.

Çizme basınından fanpageitalia, "Mourinho'nun kovulma tehlikesi var ve kendini kurtarmak için son yalanı kulübü suçlamak oldu. Bir yöneticiyi tanımadığını söyledi" yorumunu yaptı. Tribuna'daki analizde, "Mourinho rahatsızlıklarını ilginç bir dille ifade ediyor ve kulübünü suçluyor. Yönetim sakin kalmaya çalışıyor ama Mourinho kovulmayı mı amaçlıyor?" denildi.

