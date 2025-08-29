16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hayali kuran ancak Play-Off rövanşında Kerem'in attığı golle Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de kaos yaşanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun hem maç önü hem maç sonu yaptığı açıklamalar dünya basınında da haberlere konu oldu.

Çizme basınından fanpageitalia, "Mourinho'nun kovulma tehlikesi var ve kendini kurtarmak için son yalanı kulübü suçlamak oldu. Bir yöneticiyi tanımadığını söyledi" yorumunu yaptı. Tribuna'daki analizde, "Mourinho rahatsızlıklarını ilginç bir dille ifade ediyor ve kulübünü suçluyor. Yönetim sakin kalmaya çalışıyor ama Mourinho kovulmayı mı amaçlıyor?" denildi.