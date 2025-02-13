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Spor

Benfica, Monaco deplasmanında avantajı tek golle aldı

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Monaco'yu Pavlidis'in attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Portekiz ekibinde milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
Benfica, Monaco deplasmanında avantajı tek golle aldı
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Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Monaco, Benfica'yı konuk etti.

II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Benfica, son 16 yolunda avantajı eline almış oldu. Turun rövanş maçı 18 Şubat Salı günü Portekiz'de Benfica'nın ev sahipliğinde oynanacak.

MUSRATI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, mücadele ilk 11'de başladı. 41. dakikada faul, 52. dakikada ise itirazdan sarı kart gören Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MİLLİ FUTBOLCULAR NE YAPTI?

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika sahada kaldı.

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