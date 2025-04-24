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Spor

Benfica, Portekiz Kupası'nda finale yükseldi

Benfica, Portekiz Kupası yarı final maçında karşılaştığı Tirsense'yi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Haber Merkezi24 Nisan 2025 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Benfica, Portekiz Kupası'nda finale yükseldi
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Portekiz Kupası yarı final maçında Benfica, Tirsense'yi konuk etti.

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Benfica, 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Tirsense ise turnuvaya veda etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri dakika 45+3'te Antonio Silva, 74. dakikada Adrian Bajrami, 78. dakikada Andrea Belotti ve 90+1'de Leandro Barreiro kaydetti.

Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu galibiyetina ardından Benfica, Portekiz Kupası final maçında 25 Mayıs Pazar günü Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.

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