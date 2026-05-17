İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benfica, Portekiz Ligi'ni namağlup tamamladı
Spor

Benfica, Portekiz Ligi'ni namağlup tamamladı

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Benfica, Estadio Antonio Coimbra da Mota'da oynanan mücadelede Estoril'i 3-1 mağlup etti ve sezonu namağlup bir şekilde 3. sırada tamamladı.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 01:44 - Güncelleme:
Benfica, Portekiz Ligi'ni namağlup tamamladı
ABONE OL

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Estoril ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Antonio Coimbra da Mota'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica 3-1'lik skorla kazandı.

Jose Mourinho ile son maçında Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Richard Rios, 15. dakikada Alexander Bah ve 16. dakikada Rafa Silva attı.

Estoril'in tek golü 90+1. dakikada Peixinho'dan geldi.

Bu sonucun ardından Benfica, ligi 34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlikle namağlup ve 80 puanla 3. sırada bitirdi.

Estoril ise ligi 39 puanla 10. sırada noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.