Benfica, Portekiz Ligi'ni namağlup tamamladı

Portekiz Ligi'nin 34. ve son haftasında Estoril ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio Antonio Coimbra da Mota'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Benfica 3-1'lik skorla kazandı.

Jose Mourinho ile son maçında Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Richard Rios, 15. dakikada Alexander Bah ve 16. dakikada Rafa Silva attı.

Estoril'in tek golü 90+1. dakikada Peixinho'dan geldi.

Bu sonucun ardından Benfica, ligi 34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlikle namağlup ve 80 puanla 3. sırada bitirdi.

Estoril ise ligi 39 puanla 10. sırada noktaladı.